Курск, 19 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Александр Чмиль 19 октября рассказал, что был мобилизован, несмотря на постановку на учёт у нарколога.

Иван Шилов ИА Регнум

Мужчина сообщил, что после объявления на Украине всеобщей мобилизации в 2022 году он не опасался отправки на фронт. Он прошёл военно-врачебную комиссию и был снят с воинского учёта.

«По болезни, да. Я на учёте состою в наркодиспансере», — рассказал Чмиль агентству ТАСС.

После ужесточения закона о мобилизации его забрали на фронт.

Когда он прибыл в зону боевых действий, сразу же получил контузию. Когда он пришёл в себя, понял, что находится в Курской области. Ему объяснили, что его подразделение прикрывает отход 82-й бригады.

«Там, скажу честно, там воевать некому, потому что все за 50, мне 42-й год. Были помоложе — два-три человека. А все остальные — деды», — отметил Чмиль.

Пленный сообщил, что поставок вооружений в часть практически не было. Не привозили ни воду, ни еду. Приходилось пить из болота.

После очередного обстрела командиру сообщили, что эвакуации не будет, поскольку пути подъезда перекрыты. Он и его товарищ сдались в плен, где им оказали медицинскую помощь, накормили.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года, под которую подпадали мужчины 27–60 лет. В апреле 2024 года мобилизационный возраст был снижен до 25 лет. Кроме того, по закону была отменена категория здоровья «ограниченно годный», и признанные ранее ограниченно годными сейчас повторно проходят медицинское обследование.

Украинский военнопленный Руслан Тагеев, служивший в одном из территориальных центров комплектования (военкоматов) в Киевской области, заявил, что был отправлен на передовую, хотя ему и его сослуживцам пообещали, что они просто будут наблюдать за линией фронта.