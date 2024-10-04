Астана, 4 октября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии помог установить личности причастных к подготовке покушений на офицеров командного состава Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 4 октября сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Совместно с КГБ Республики Беларусь <…> установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

Также, по словам Бортникова, в тесной координации с Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана в результате одного из совместных оперативно-разыскных мероприятий удалось обнаружить и изъять около 4 тонн наркотических веществ.

Как сообщало ИА Регнум, белорусская сторона передаёт России информацию обо всех украинцах, пытающихся попасть в Россию через территорию республики. Об этом 11 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В сентябре сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ингушетии против сотрудников правоохранительных органов. Преступники планировали ряд диверсий на объектах энергетики.

ФСБ 28 августа сообщила о задержании в Ингушетии шестерых экстремистов, готовивших теракты. Они намеревались совершить серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в регионе.

В ноябре 2023 года ФСБ задержала в Воронеже агента украинских спецслужб за подготовку убийства подрывом бомбы высокопоставленного офицера Вооружённых сил России. Агента спецслужб Украины завербовали в сентябре 2022 года. Перед ним поставили задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его.