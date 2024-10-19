Курск, 19 октября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Военные следователи и криминалисты зафиксировали новые факты обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) многоэтажных жилых домов в Курской области. Об этом 19 октября сообщили в военно-следственных органах СК РФ.

РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины совершили нападение на приграничные районы Курской области. Военные следовали тщательно фиксируют каждое преступление, совершённое в отношении жителей региона», — говорит следователь в видео, предоставленном ТАСС.

Правоохранители провели осмотр одной из разрушенных в результате атаки украинской армии квартир. В одной из комнат почти полностью отсутствовала часть фасада, были выбиты окна и разрушены внутренние перегородки. По словам сотрудников СК РФ, в ванной комнате полностью разрушена капитально-входная часть.

19 октября в России отмечается День криминалистической службы Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября СК возбудил уголовное дело против украинских боевиков, которые с помощью беспилотника подорвали машину в курском селе Большое Солдатское, в результате чего погибли два мирных жителя.

13 сентября уголовное дело возбудили против генерала ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений украинскими военными в Курской области. Под его руководством боевики вторглись в Курскую область и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру в регионе.