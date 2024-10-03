Москва, 3 октября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые с помощью беспилотника подорвали машину в курском селе Большое Солдатское, в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК.

РИА Новости

«Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывчатых устройств, совершенные организованной группой) и п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт)», — отмечается в сообщении.

Следствие установило, что в августе украинские боевики 41-й отдельной механизированной бригады, 103 отдельной бригады теробороны с помощью беспилотника сбросили на гражданский автомобиль взрывное устройство. Погибли мужчина и женщина, говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября следователи также возбудили уголовное дело против украинских военных, подорвавших с помощью БПЛА автомобиль в селе Большое Солдатское. В ходе атаки один мирный житель погиб, ещё один получил ранения.

13 сентября уголовное дело возбудили против генерала ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений украинскими военными в Курской области. Под его руководством боевики вторглись в Курскую область и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру в регионе.

Как передавало ИА Регнум, формирования ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они пытались пробиться вглубь региона, но российские бойцы остановили противника в приграничье и начали выдавливать с территории РФ. По данным на 1 октября, украинские войска на этом направлении потеряли более 19,2 тыс. боевиков.