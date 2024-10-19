Украинка в Киеве устроила скандал из-за разговора на русском языке
«Страна. ua»: украинка устроила скандал в кафе Киева из-за разговора на русском
Киев, 19 октября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Женщина устроила скандал в одном из кафе Киева, услышав, что посетители за соседним столиком общаются на русском языке. Видеозапись инцидента 19 октября опубликовало украинское издание «Страна. ua».
«На Украине всё так плохо, а если бы вы не говорили по-русски — было бы всё нормально», — заявила посетительница.
Она также в резкой форме потребовала, чтобы говорившие на русском языке перешли на украинский.
Как сообщало ИА Регнум, 11 октября министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах. При этом обучение и общение на любом другом языке в проекте не запрещается.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго 15 октября заявил, что УВКПЧ известно о законопроекте Верховной рады Украины, запрещающем использование русского языка на территории школ. По его словам, сейчас ведомство «анализирует» его.
Согласно результатам исследования, проведённого украинским Центром контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в соцсетях на Украине написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследования американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.