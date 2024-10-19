Киев, 19 октября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Женщина устроила скандал в одном из кафе Киева, услышав, что посетители за соседним столиком общаются на русском языке. Видеозапись инцидента 19 октября опубликовало украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

«На Украине всё так плохо, а если бы вы не говорили по-русски — было бы всё нормально», — заявила посетительница.

Она также в резкой форме потребовала, чтобы говорившие на русском языке перешли на украинский.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах. При этом обучение и общение на любом другом языке в проекте не запрещается.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго 15 октября заявил, что УВКПЧ известно о законопроекте Верховной рады Украины, запрещающем использование русского языка на территории школ. По его словам, сейчас ведомство «анализирует» его.

Согласно результатам исследования, проведённого украинским Центром контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в соцсетях на Украине написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследования американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.