Женева, Швейцария, 15 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) знает о законопроекте Верховной рады Украины, запрещающем использование русского языка на территории школ, в ведомстве «анализируют» его. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил официальный представитель УВКПЧ Сейф Мананго.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы знаем о недавно внесённом в Верховную раду Украины законопроекте, который содержит поправки к закону «Об образовании», и в настоящее время анализируем его положения», — сказал Маганго.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь заявил, что в стране нужно запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах. По итогам года он заявил, что ему поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем годом ранее.

11 октября стало известно, что министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

По данным исследования, проведённого украинским Центром контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в социальных сетях на Украине написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследования американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.