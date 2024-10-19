Лондон, 19 октября, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Украина вряд ли сможет выйти из затяжного конфликта с Россией, заявил бывший главком ВСУ и действующий посол киевского режима в Лондоне Валерий Залужный в ходе выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной).

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agencyloba/Global Look Press Валерий Залужный

Он считает, что Киев уже вошёл в это состояние.

»…Мы оказались в состоянии затяжного конфликта… По моему личному мнению, выход из него кажется почти невозможным», — сказал дипломат.

Залужный полагает, что такая ситуация для Киева сложилась из-за недостаточных объёмов западной военной помощи для ВСУ во время контрнаступления, анонсированного киевским режимом в 2023 году. По словам посла, проблемы, возникшие тогда у украинской армии, способствовали переходу конфликта в позиционную стадию. Он уверен, что такой итог позволил России достигнуть «её потенциала».

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс написал, что ситуация для ВСУ в зоне военного конфликта становится всё мрачнее, из-за чего в США усиливается давление в пользу его урегулирования с помощью переговоров. Он отметил, что украинские формирования на фоне дефицита боеприпасов и нехватки живой силы проигрывают на передовой.

18 октября глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов ВСУ. Он пообещал, что приложит все усилия, чтобы Украина смогла стать частью Североатлантического альянса.