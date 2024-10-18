Курск, 18 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. По территории Кореневского района Курской области, граничащего с Украиной, бродят сотни свиней, сбежавших с ферм после вторжения в регион формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный портал 46ТВ.

кадр из видео

«Многие сельхозтоваропроизводители не успели эвакуировать свиней с ферм и свинокомплексов. Теперь предприятия разграблены. А сотни свиней бегают по дорогам и лесам», — говорится в Telegram-канале издания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923723" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В приграничье Курской области бегают сотни бродячих свиней

Свиней заметили 17 октября возле поля с неубранной кукурузой, где животные, видимо, нашли себе корм. Всё это показывает, насколько масштабный ущерб понесли курские фермеры от вторжения украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Они не смогли осуществить планы по прорыву вглубь региона из приграничных районов. По данным на 18 октября, потери ВСУ на этом направлении превысили 24,3 тыс. боевиков.

Российские войска выдавливают врага из Курской области. 18 октября украинские боевики сбежали со своих позиций возле села Любимовка, когда увидели, что им грозит окружение. Российские бойцы преследовали бегущих и атаковали с помощью беспилотников.