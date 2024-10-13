Москва, 13 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В «Очаковских банях» на западе Москвы произошёл пожар, спасатели эвакуировали троих людей, в том числе одного ребёнка, и передали их врачам, сообщила 13 октября пресс-служба управления МЧС по Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

Возгорание произошло на третьем этаже. Около 30 посетителей и сотрудников покинули здание сами, сказано в сообщении.

«Самостоятельно из здания вышли около 30 человек. Сотрудники МЧС России эвакуировали и передали врачам трёх человек, включая ребёнка», — отметила пресс-служба.

К ликвидации возгорания привлекли 26 специалистов и восемь единиц техники, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Ростовской области один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в доме, оборудованном баней. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 сентября в Подольске Московской области вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь охватил 4,8 тыс. кв. м. Самостоятельно на улицу вышли 30 человек. К тушению привлекли вертолёт Ми-26, который сбросил 210 т воды. На следующий день МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания.