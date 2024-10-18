Стамбул, Турция, 18 октября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Турецкие правоохранители раскрыли в Стамбуле преступную схему по распределению заболевших младенцев между больницами, которая привела к гибели не менее 21 новорожденного. Об этом 18 октября сообщила газета Hürriyet.

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Следователи установили, что преступная группа медиков перенаправляла в частные клиники новорождённых, которых требовалось доставить в отделения скорой помощи. Они руководствовались выгодой, а не выбором учреждений, где детям оказали бы наилучшую помощь.

Сообщается, что задержаны десятки подозреваемых. По информации издания, главой преступной группы был работавший педиатром в Стамбуле Фырат Сары. Ему грозит до 589 лет заключения, остальным фигурантам — от 10 до 437 лет.

Названы 19 частных больниц, которые якобы участвовали в схеме и увеличивали сроки лечения младенцев в несколько раз дольше, чем было нужно. Это позволяло врачам получать в три-четыре раза больше денег за лечение.

Причиной смерти детей называют инфекции. По данным правоохранителей, в больницах, участвовавших в схеме, часто не хватало врачей, вместо них лечением занимались медсёстры. Обвинительное заключение содержит почти 500 страниц. В том числе были получены расшифровки разговоров медиков, в которых они насмехались над родителями детей, жизни которых были в опасности.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Москве выявили схему продажи детей. Организованная группа находила беременных женщин, которые не хотели оставлять у себя младенцев, организовывала роды и по поддельным документам оформляла новорожденных на других людей. Правоохранители выявили 17 случаев покупки детей.