Киев, 18 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Западные партнёры Украины задают Киеву вопросы, почему мобилизация не затрагивает 18-летних мужчин, заявил 18 октября украинский министр обороны Рустем Умеров, сообщает агентство Укринформ.

ИА Регнум

Он пояснил, что подобные вопросы звучат, в частности, из США. Глава минобороны заявил, что он в таких случаях ссылается на закон о мобилизации, в котором всё прописано.

«Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнёры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25», — заявил Умеров.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в апреле 2024 года подписал закон о снижении мобилизационного возраста на Украине до 25 лет. Кроме того, он отменил категорию здоровья «ограниченно годный». Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комлектования вручать повестки круглосуточно в любом месте.

В начале октября депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что Вашингтон подталкивает Украину к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Члены Конгресса США упрекают украинское руководство в том, что оно не снижает мобилизационный возраст, в то время как НАТО поставляет Киеву оружие.

Советник офиса Зеленского Сергей Лещенко 15 октября заявил, что на Киев идёт давление со стороны Вашингтона из-за мобилизационного возраста. По его словам, американцы сравнивают боевые действия на Украине с войной во Вьетнаме, когда руководство США отправляло на фронт 19-летних мужчин.