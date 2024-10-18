Москва, 18 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Компании из государств БРИКС успешно развивают сотрудничество друг с другом и реализуют совместные проекты. Об этом 17 октября, во время выступления на деловом форуме БРИКС в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный — здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения. Ваши компании уже давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях», — сказал президент.

Отдельно он упомянул сотрудничество в областях промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры, сельского хозяйства и цифровой экономики.

Как передавало ИА Регнум, во время выступления на форуме Путин также заявил, что экономический рост стран — участниц межгосударственного объединения БРИКС будет всё меньше зависеть от внешнего влияния. Президент отметил, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и подчеркнул, что эта роль в будущем будет увеличиваться.

Накануне, 17 октября, в Москве открылся деловой форум межгосударственного объединения. В первый день его участникам раздали демонстрационные карты платёжной системы BRICS Pay.