Симферополь, 18 октября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Многие регионы Украины продолжают тяготеть к России, несмотря на их идеологическую обработку, осуществляемую киевским режимом. Об этом 18 октября заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее — когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа», — процитировало его слова «РИА Новости».

Константинов отметил, что не верит в будущее Украины как государства, так как в стране не существует позитивной национальной идеи — есть только негативная, основанная на ненависти к русским, на почве чего нельзя вырастить полноценную нацию.

По словам главы парламента Крыма, культивирование ненависти на Украине обернулось дискредитацией самого названия страны, а тяготение к украинству воспринимается как болезнь. При этом идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия, добавил он.

«И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства — русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются… идею русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало», — пояснил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября украинская полиция задержала женщину, пытавшуюся повесить флаг России на постамент снесённого в 2022 году памятника Екатерине II, а позднее в интернете появились кадры её допроса.

Женщина, которую зовут Елена Чесакова, заявила, что поддерживает Россию и русский мир, и отметила, что украинский конфликт был развязан США и НАТО. По словам задержанной, она не может простить киевскому режиму события 2 мая 2014 года, когда радикальные украинские националисты подожгли здание Дома профсоюзов, в результате чего погибли 48 человек. Женщина также осудила агрессию Киева в Донбассе.

Впоследствии появились сообщения о том, что женщина была убита. Однако вечером 14 октября мать Чесаковой сообщила, что её дочь задержали в СИЗО на несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 октября заявил, что в Москве считают очень смелым поступок попытавшейся повесить российский флаг у постамента памятника Екатерине II женщины.