Одесса, Украина, 8 октября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Жительница Одессы, которая пыталась водрузить российский флаг на постамент снесённого памятника императрице Екатерине II, заявила о своей поддержке России. Видеозапись допроса была опубликована изданием «Страна. ua».

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Женщина пояснила, что поддерживает русский мир, Россию и президента Владимира Путина. Она также заявила, что не может простить властям Украины события 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли здание Дома профсоюзов. Тогда погибли 48 человек. Она также осуждает агрессию в Донбассе.

Она обвинила Запад в попытке уничтожить украинский народ и славянские народы в целом. Женщина призвала украинских военных перейти на сторону России.

Как сообщало ИА Регнум, одесситка пыталась повесить российский триколор на постамент от снесённого в 2022 году памятника императрице Екатерине II. Довершить начатое женщина не успела, её задержала полиция.

Одна из жительниц Одессы выступила с критикой планов властей города по сносу памятника великому русскому поэту Александру Пушкину. Женщина, которая говорила на русском языке, назвала памятник поэту частью истории Одессы.

24 сентября стало известно, что одесские власти собираются демонтировать в городе 19 памятников, связанных с историей России. В их числе — памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю.