Турция, 18 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Семь человек погибли и 33 пострадали в результате опрокидывания автобуса в турецкой провинции Аксарай. Об этом 17 октября сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра внутренних дел страны Али Ерликаю.

ntv.com. tr

Авария произошла при движении транспорта по трассе Анкара — Аксарай около 07:00 (совпадает с мск). Автобус следовал из города Бандырмы в Каппадокию. Предварительно, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Министр отметил, что двое пострадавших получили серьёзные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, некоторых пассажиров госпитализировали в ближайшие медучреждения. Находившиеся в автобусе являются местными гражданами.

Губернатор Аксарая Мехмет Али Кумбузоглу сообщил телеканалу CNN Türk, что, предварительно, в автобусе находились 41 пассажир, один гид и два водителя.

Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом, по предварительной информации, нет, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября несколько российских туристов пострадали в результате дорожного происшествия на юго-западе Турции. Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся по дороге в аэропорт Даламана.

Тремя днями ранее в результате столкновения двух автобусов с туристами в турецкой провинции Анталья пострадали 12 человек. В их числе один водитель и туристы. Автобус, направлявшийся из Анталии в Аланию, врезался в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля.