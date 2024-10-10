Турция, 10 октября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Несколько российских туристов пострадали в результате дорожного происшествия на юго-западе Турции. Об этом сообщило издание 78.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл ночью 8 октября в курортном городе Фетхие. Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся по дороге в аэропорт Даламана. В момента аварии в салоне находились 14 человек.

По данным издания, пассажиров почти сразу напугала манера езды турецкого водителя. Во время одного из манёвров автобус повело в сторону, затем он несколько раз перевернулся.

Пассажиры получили лёгкие травмы и, добравшись до аэропорта, смогли улететь домой.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября двое россиян пострадали в ДТП на трассе Анталья — Аланья. Автобус врезался в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля. Оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана. Всего в аварии пострадали 12 человек.

У города Аджигёль в турецкой провинции Невшехир 22 сентября в аварию попал микроавтобус. В числе 18 пострадавших оказались девять туристов из России.