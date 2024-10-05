Анталья, Турция, 5 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В результате столкновения двух автобусов с туристами в турецкой провинции Анталья пострадали 12 человек. Об этом 5 октября сообщил телеканал NTV.

Mustafa Kaya/Global Look Press

Автобус, направлявшийся из Анталии в Аланию, врезался в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля.

В результате аварии пострадали 12 человек. В их числе один водитель и туристы, гражданство которых пока неизвестно. Угроза для жизни пострадавших отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября микроавтобус перевернулся в турецкой провинции Невшехир на дороге из Каппадокии в Анталью. Среди пострадавших 15 иностранных туристов, два водителя и гид.

В августе на юге Турции перевернулся автобус с 35 пассажирами, следовавший из Ыспарты в Анталью. Авария произошла в районе города Бурдур. Автобус не смог вписаться в поворот и перевернулся. Пострадали 13 человек, восемь из них госпитализированы.