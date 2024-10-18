Москва, 18 октября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации множество моральных и физических сил отнимают грязь и слякоть. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказал мобилизованный российский военный Алексей Тукачев.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Тукачева, сейчас на линии боевого соприкосновения настаёт наиболее неприятное время года.

«Грязь и слякоть отнимают большее количество моральных и физических сил. Запасаемся носками, термобельём, сапогами», — рассказал он в беседе с Lenta.ru.

Мобилизованный также рассказал, что российские военные в зоне боевых действий спят по очереди, однако в наиболее горячие момент поспать не удаётся никому.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября командир батальона ударных дронов украинских формирований Юрий Федоренко пожаловался на то, что армия России продолжит наступление в зоне СВО, несмотря на погодные изменения. По его словам, бездорожье не лишит российских военных возможности активно вести наступление, так как они делают это при любой погоде.

Он назвал примером этого бои за Артёмовск, в ходе которых военные ВС РФ продолжили наступать несмотря на то, что им приходилась днём пробираться через снег, а вечером находиться по пояс в воде.