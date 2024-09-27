Киев, 27 сентября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Российские военные продолжат наступление в зоне проведения спецоперации, несмотря на изменения погоды. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», — сказал военный в эфире телеканала NTA.

Он добавил, что российские бойцы проводят наступательные операции в любую погоду, а распутица и листопад никак не повлияют на это.

В пример украинский военный привёл бои за Артёмовск, когда российские бойцы продолжили наступать несмотря на то, что военным приходилась днём пробираться через снег, а вечером находиться по пояс в воде.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за продвижением российских войск в районе Угледара, динамика положительная.

24 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов информировал, что подразделения российских войск зашли на окраины Угледара. Ситуация для ВСУ критическая, противнику угрожает окружение, поэтому возможна массовая сдача бойцов украинской армии в плен, добавил он.

20 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил, что российские войска уверенно продвигаются вперёд на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).