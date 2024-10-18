Для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически наступили чёрные дни. О том, что киевская оборона строится на дронах и данных со спутников, но дожди, ветер и затянутое небо лишили врага «глаз», информировал 18 октября в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Комментируя обстановку в ключевых населенных пунктах на донецком направлении за 17 октября, он подчеркнул, что распутица сегодня на стороне российских военнослужащих. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 967-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ

«Можно сказать, что земля уходит из-под ног, точнее, мы её освобождаем» — поделился Котенок.

Тем временем экипажи Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар по бронированной технике и живой силе противника в курском приграничье, соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923536" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа экипажа Ка 52м в курском приграничье

Отмечается, что передовой авианаводчик подтвердил уничтожение цели.

А расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Запад» уничтожили САУ Krab польского производства, американскую гаубицу M777 и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.