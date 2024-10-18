Донецк, 18 октября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили САУ Krab польского производства, американскую гаубицу M777 и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили самоходные артиллерийские установки… а также укреплённые опорные пункты с живой силой ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Как рассказал старший наводчик с позывным Демон, в этот раз удалось поразить боевую машину РСЗО БМ-21 «Град», польскую САУ Krab, а также гаубицу M777 производства США. Он отметил, что для уничтожения вражеской техники достаточно первыми выстрелами обездвижить противника, после чего цель добивают FPV-дроны.

В Министерстве обороны подчеркнули, что артиллеристы в ходе выполнения огневых задач активно взаимодействуют с расчётами БПЛА, осуществляющими разведку местности и корректирующими точность огня артиллерийских орудий.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России в течение суток уничтожили свыше 460 военнослужащих ВСУ, 105-миллиметровое орудие L-119 британского производства, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также бронетранспортёр M113 и орудия M198 и M119 производства США.

Кроме того, подразделения группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Украинские формирования на этом участке фронта потеряли до 965 человек личного состава, американскую гаубицу M777 и два орудия Д-30.