* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 октября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Супруга Леонида Гозмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Марина Егорова признала вину по обвинению в контрабанде бытовых предметов. Об этом 18 октября сообщил адвокат обвиняемой Михаил Бирюков.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Свою вину она признаёт», — сообщил адвокат в беседе с «РИА Новости».

Бирюков уточнил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Егоровой 27 сентября. Ей вменяют ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда, совершённая группой лиц»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей. Обвиняемую задержали 3 октября.

Согласно постановлению суда, летом 2023 года в районе Пскова при пересечении границы с Эстонией был задержан автомобиль «Мерседес», водитель которого вёз вещи семьи Гозмана и Егоровой. Соответствующего разрешения Минкульта России на вывоз бытовых предметов получено не было.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что суд избрал в отношении Егоровой меру пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующее решение вступило в силу 8 октября. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Леонид Гозман признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорён к 8,5 года колонии общего режима.