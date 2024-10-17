* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 октября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Московский городской суд отправил под домашний арест жену Леонида Гозмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Марину Егорову. Информацию об этом опубликовали в четверг, 17 октября, на портале столичных судов общей юрисдикции.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Егоровой М. С.» — говорится в материалах уголовного дела.

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме. Решение о домашнем аресте вступило в силу 8 октября. Подробности дела не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, суд заочно арестовал Гозмана в феврале. Его обвинили в распространении фейков о российской армии. В июле суд установил вину политика и приговорил его заочно к 8,5 года колонии общего режима.

В мае 2022 года Минюст РФ внёс Гозмана в список иностранных агентов. В августе его арестовали на 15 суток за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Ранее политику также предъявили обвинение в неуведомлении российских властей о двойном гражданстве.