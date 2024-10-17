Париж, 18 октября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Сложный момент переживает Украина, Вооружённым силам Украины тяжело удерживать линию фронта. Таким мнением поделился министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Действительно, Украина переживает нелегкий момент, ей тяжело удерживать линию фронта», — признал глава французского МИД в ходе диалога с журналистами.

Барро отметил также, что Украина вступает в зимний период с разрушенной в значительной степени энергетикой и пояснил, что в такой сложный период западным странам важно поддержать Киев.

Кроме того, Барро заявил, что Париж приветствует предложение Киева о приглашении Москвы на вторую конференцию по Украине. Глава МИД Франции уточнил, что Украина надеется организовать это мероприятие до конца года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, ситуация на поле боя с армией России создает возможность для урегулирования конфликта не позднее 2025 года.

Он добавил, что к ноябрю правительство Украины планирует подготовить документ, чтобы представить его на предстоящей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Когда пройдет эта конференция, Зеленский не уточнил.

По данным агентства Bloomberg, западные союзники Украины давят на Зеленского, требуя от него плана завершения военного конфликта. Президент Украины в последнее время проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией.

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. По его словам, эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.