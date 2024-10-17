Киев, 17 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского опроверг опубликованную немецкой газетой Bild информацию о планах Украины по созданию ядерного оружия. Об этом 17 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Пресс-служба Президента Украины

Отмечается, что советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал эту информацию «ерундой». Он также сравнил обозревателя Bild Юлиана Рёпке с пропагандистами и ответил, что тот «вбрасывает глупости».

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок оружия, сообщила, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России. По словам источника, такой сценарий рассматривается как возможный, если после завершения конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия.

17 октября Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО.

16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.