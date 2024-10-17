В офисе Зеленского назвали «ерундой» публикацию Bild о ядерном оружии
Киев, 17 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского опроверг опубликованную немецкой газетой Bild информацию о планах Украины по созданию ядерного оружия. Об этом 17 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».
Отмечается, что советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал эту информацию «ерундой». Он также сравнил обозревателя Bild Юлиана Рёпке с пропагандистами и ответил, что тот «вбрасывает глупости».
Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок оружия, сообщила, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России. По словам источника, такой сценарий рассматривается как возможный, если после завершения конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия.
17 октября Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО.
16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.
Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.