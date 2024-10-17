Уфа, 17 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации (ACF) шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном. Беседа прошла на площадке Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.

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Шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян поддержку Федерации шахмат России (ФШР) в процессе перехода из Европейского шахматного союза в ACF. Он лично посетил многие страны, входящие в ACF, и встретился с их главами государств и министрами, чтобы решить вопрос перехода. В результате на конгрессе ACF за вступление ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.

В 2024 году президент ACF был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене, а также обеспечение российским спортсменам профессионального роста за счёт участия в международных соревнованиях в условиях санкций.

Как передавало ИА Регнум, Федерация шахмат России (ФШР) официально стала полноправным членом ACF с 1 мая 2023 года. Тогда исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генсек ACF Хишам Аль-Тахер подписали 1 мая в музее шахмат в Москве соответствующий меморандум.

22 сентября 2024 года генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При этом она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.