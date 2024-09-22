Будапешт, 22 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам, но допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

Иван Шилов ИА Регнум

Трансляцию заседания генассамблеи FIDE ведёт YouTube-канал организации.

Делегаты генассамблеи в открытом формате голосовали по трём пунктам: поддержать рекомендацию совета FIDE, сохранить все санкции, снять все санкции. Большинство голосов было отдано за первый пункт.

Также большинством голосов было принято решение, что FIDE должна будет провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом по возможному участию в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

В феврале 2022 года FIDE приняла решение о допуске шахматистов из России и Белоруссии для участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран запрещено участвовать в соревнованиях, а в РФ и Белоруссии не проводятся официальные турниры FIDE.

21 сентября стало известно, что генассамблея FIDE до конца недели рассмотрит вопрос о полноценном возвращении шахматистов из России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации.

Ранее в этот же день президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение спортсменов из РФ на международные турниры. По его словам, спорт должен быть вне политики.

22 сентября уточнялось, что президент FIDE Аркадий Дворкович отказался от ведения заседания генассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждалось снятие санкций с российских шахматистов.