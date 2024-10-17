Симферополь, 17 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Мост был закрыт в 15:11 мск. Находившихся на нём и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. В связи с этим гражданам рекомендовали плотно закрыть окна и не подходить к ним, а также укрыться в комнате с несущими стенами на удалении от окна, а в случае, если известно, где находится укрытие, пройти в него.

27 сентября в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, включая систему защиты Крымского моста. Один из них передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе. Второй собирал и передавал Киеву сведения о том, где в Севастополе находятся российские военные и техника.