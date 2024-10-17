Севастополь, 17 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. На территории Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом 17 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в своём Telegram-канале.

В связи с этим гражданам рекомендовано плотно закрыть окна и не подходить к ним, а также укрыться в комнате с несущими стенами на удалении от окна, а в случае, если известно, где находится укрытие, пройти в него.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, включая систему защиты Крымского моста. Один из них передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе.

Второй мужчина собирал и передавал Киеву сведения о том, где в Севастополе находятся российские военные и техника. Противник использовал передаваемую задержанными информацию для нанесения ударов.