Москва, 17 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» подготовило видеоролики по развитию России в аграрной отрасли. Они стали частью профориентационного курса «Россия — мои горизонты», подготовленного для школьников ко Дню работников пищевой промышленности. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба объединения.

Пресс-служба российского общества «Знание»

Основная часть контента посвящена пищевой промышленности и общественному питанию. Для детей это возможность виртуально увидеть ведущие предприятия страны и труд их специалистов, отметил замгендиректора Общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

«В ближайшее время у ребят будет возможность погрузиться в специфику аграрной отрасли и понять, какие специальности сейчас востребованы и чем они полезны для развития и защиты суверенитета России», — сказал Рыбальченко.

Часть съёмок прошла на молочном комбинате «Самаралакто», где тестируются и производятся многие молочные новинки.

«В главных ролях — молодые сотрудники. Их вдохновляющие истории помогут школьникам познакомиться с современным технологическим процессом, требованиям к качеству выпускаемых продуктов, безопасности труда, а также с профессиями молочного комбината», — отметила директор по корпоративным отношениям и техническому регулированию компании Health&Nutrition Татьяна Ткаченко.

По её словам, школьникам расскажут о преимуществах работы в современной компании и её важности для обеспечения пищевой безопасности страны.

В съёмках видео принимала участие российская фигуристка и заслуженный мастер спорта Камила Валиева. По словам спортсменки, в процессе она и сама узнала много нового и полезного.

Помимо создания видеоконтента просветительская организация подготовила интеллектуальные викторины. Чемпионат «Знание. Игра» среди слушателей профориентационного курса стартовал 12 октября. Всего в текущем учебном году состоятся восемь викторин.

Как сообщало ИА Регнум, общество «Знание» в рамках летней кампании провело свыше 10 тыс. просветительских мероприятий. Учёные и популяризаторы науки, участники СВО, карьерные консультанты, Герои гражданских и военных профессий и многие другие специалисты разных отраслей встретились с молодыми людьми.