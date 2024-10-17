Москва, 17 октября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов 17 октября назвал неуважением решение команды Пакистана отказаться от проведения товарищеского матча.

Сергей Булкин/ТАСС Данил Глебов

«Играть с Пакистаном, с учётом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия», — процитировало его «РИА Новости».

Спортсмен отметил, что представители страны до последнего тянули с принятием решения, хотя российская сборная уже понимала, что игра не состоится. В результате вместо матча 10 октября прошла открытая тренировка национальной команды на стадионе «Динамо» в Москве для 300 детей из Курской и Белгородской областей.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России, запланированный на октябрь. Причиной стала нехватка времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов. При этом национальная команда готова провести встречу в ноябре.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию не приедет официальная сборная страны, а если игра всё-таки состоится, то она будет с неофициальной командой.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин сообщил, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из вероятных соперников — команда Сирии. Наставник национальной команды отклонил идею о матче с неофициальной сборной Пакистана, так как смысла в такой игре, по его словам, нет.