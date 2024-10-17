Москва, 17 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции на всех направлениях составили до 2160 бойцов. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, опубликованной в четверг, 17 октября.

Nazar Furyk/Global Look Press

Бойцы войсковой группировки «Север» уничтожили до 45 украинских военных, «Запад» — до 460, «Юг» — до 965, «Центр» — до 530, «Восток» — до 105, «Днепр» — до 55. Кроме того, российские войска уничтожили две единицы бронетехники, 13 различных артиллерийских орудий и другую военную технику ВСУ.

Также бойцы группировки «Центр» продолжили продвижение вперёд и отразили за сутки 10 контратак украинских штурмовиков, военнослужащие «Востока» улучшили тактическое положение. Группировка «Север» уничтожила у ВСУ склад беспилотников и полевой склад боеприпасов, «Юг» — четыре склада с боеприпасами, «Днепр» — полевой склад с боеприпасами и два склада с военным имуществом.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска в течение 15 октября потеряли в зоне спецоперации до 1820 бойцов. Российские подразделения также уничтожили у противника танк, склад БПЛА, 10 различных артиллерийских орудий и другую технику.

16 октября бойцы Вооружённых сил России освободили от ВСУ село Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Они также отразили 10 контратак за сутки. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 465 боевиков.