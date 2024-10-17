Москва, 17 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. До 2027 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 12 станций и два электродепо метро. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Павел Бедняков/РИА Новости

По словам Собянина, будет продолжено строительство Троицкой линии московского метрополитена: так, на ней появятся четыре новые станции. Также будет идти строительство Бирюлёвской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии.

«На карте появится новая Рублёво-Архангельская ветка — построим восемь станций на участке «Шелепиха» — «Ильинская», — написал московский градоначальник в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября президент России Владимир Путин и Собянин провели церемонию открытия участка Троицкой линии метрополитена со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Путин поздравил москвичей с открытием новой линии метро, назвав успехи столицы в сфере метростроения выдающимися. Длина открытого участка составила 8,3 км, предполагается, что к 2029 году пассажиропоток на новых станциях достигнет 100 тыс. человек.

Двумя днями ранее Собянин принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово» Сокольнической (красной) линии. Он подчеркнул, что новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги.