Москва, 17 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Утром в четверг, 17 октября, в Москве образовался «радиационный» туман, из-за которого в столичных аэропортах резко ухудшилась видимость. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Туман образовался за счёт ночного «радиационного» выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара», — написал он в Telegram-канале.

По словам синоптика, в результате этого природного явления видимость в аэропорту Шереметьево ухудшалась до 500 м, а во Внуково — до 300 м. При этом Тишковец добавил, что туман должен рассеяться через 2–3 часа после восхода солнца.

«Радиационный» туман связан с понижением температуры во влажном воздухе и образуется из-за конденсата. Он не имеет никакого отношения к радиации и не представляет опасности для людей.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября центр погоды «Фобос» сообщил, что из-за активности Солнца магнитосфера Земли может «раскачаться». Уточнялось, что в ближайшее время планета пройдет через поток быстрого солнечного ветра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября поздравил россиян с первым снегом, за день до этого выпавшим в Москве. Он уточнил, что страна понемногу начинает приближаться к зиме.