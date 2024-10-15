Москва, 15 октября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Магнитосфера Земли может «раскачаться» из-за солнечной активности, сообщил 15 октября центр погоды «Фобос».

NASA / GSFC/SDO

«Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня», — сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что в среду ожидается слабая магнитная буря.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильной магнитной буре на Земле.

2 и 3 октября на Солнце зафиксировали две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, и на тот момент группа пятен №3842 находилась поблизости от линии Солнце — Земля, из-за чего два выброшенных вспышками облака солнечной плазмы должны были дойти до Земли и вызвать на ней сильные и продолжительные магнитные бури.

10 октября учёные предупредили о приближении к Земле крупнейшей за полгода магнитной бури. Одним из её последствий стало северное сияние, которое наблюдали жители в том числе России.