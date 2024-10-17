Москва, 17 октября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России обезвредили ночью 17 октября суммарно 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трёх российских регионах, сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

Их сбивали силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Больше всего дронов военные обезвредили в Орловской области — шесть БПЛА. Ещё четыре и три беспилотника они смогли нейтрализовать соответственно в Курской и Брянской областях.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре — над территорией Курской области и три — над территорией Брянской области», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 октября глава Брянской области Александр Богомаз написал, что в его регионе силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ. Он отмечал, что никто не пострадал и не было разрушений объектов.

Предыдущей ночью Минобороны РФ информировало о трёх сбитых БПЛА украинской армии в двух регионах России: двух — в Белгородской области и одном — в Воронежской.