Элиста, 17 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в Калмыкии из-за засухи, сообщил 17 октября глава региона Бату Хасиков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов. В связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», — заявил Хасиков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что почвенная засуха выявлена в девяти районных муниципальных образованиях. Введение режима ЧС поможет минимизировать риски работы фермеров.

Как заявил Хасиков, введение режима ЧС — тактическая мера. Он пообещал принять дополнительные стратегические меры для развития мелиорации и производства кормов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября режим ЧС был введён на всей территории Ростовской области. Чрезвычайную ситуацию объявили из-за пожаров, вспыхнувших на фоне сухой и жаркой погоды со штормовым ветром.

Также из-за природных пожаров режим ЧС вводили на территории Рязанской области.