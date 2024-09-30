Милютинский район, Ростовская область, 30 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. На всей территории Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабными пожарами, сообщил 30 сентября глава региона Василий Голубев.

МЧС России

Как отметил губернатор, пожар в Шолоховском лесничестве ликвидировали, пожар в Милютинском районе локализован. В борьбе с огнём участвовал 491 человек, было задействовано 143 единицы техники. Вертолёт Ми-8 в Милютинском районе 25 раз сбрасывал воду, общий объём составил 100 т.

«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе будут приняты дополнительные противопожарные меры.

Глава региона призвал жителей осторожнее обращаться с огнём и напомнил, что с начала года в области составлено 1269 протоколов за выжигание сухой растительности.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября Голубев проинформировал о введении чрезвычайной ситуации в Селивановском сельском поселении в Милютинском районе в связи с пожаром. Возгорание началось после падения украинского беспилотника.

Позже стало известно, что пожар на территории Селивановского лесничества распространился на 100 га. Возникла угроза распространения возгорания на населённые пункты Милютинского района.