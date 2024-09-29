Спасский район, Рязанская область, 29 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Спасском районе Рязанской области из-за возгораний сухой травы ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил 29 сентября глава региона Павел Малков.

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В области сохраняется пятый класс пожарной опасности, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«В течение последних трёх дней сильный ветер приводит к обрывам линий электропередачи. Сухая трава и листва загораются от искр, ветер быстро разгоняет огонь. За прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора», — отметил Малков.

В результате горения травы возникла угроза жилым домам в двух сёлах в Спасском районе, уточнил губернатор. В результате пожара в селе Воскресеновка уже уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания, отметил он.

«К ликвидации пожара привлечено 87 человек и 33 единицы техники. Все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров», — написал Малков.

Он также призвал жителей области воздержаться от посещения лесов и не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

Как передавало ИА Регнум, в середине сентября многочисленные ландшафтные пожары произошли в Ростовской и Воронежской областях. Ситуация осложнялась порывистым ветром.

В городе Аксай Ростовской области пожар перешёл на склад стройматериалов, а затем на жилые дома. Возгорание удалось локализовать. В Воронежской области в первые две недели сентября произошло около 250 ландшафтных пожаров, один из которых (в селе Ямное) распространился до площади 50 га. Возгорание удалось потушить, жилые дома повреждены не были.