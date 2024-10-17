Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся вблизи недавно освобождённого Угледара в ДНР, не отличаются хорошей подготовкой и сдаются при первой же возможности. А ожесточённое сопротивление оказывают лишь единицы — как правило, это иностранные наёмники, сообщило 17 октября Минобороны России со ссылкой на слова штурмовиков подразделений группировки войск «Восток». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 966-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум

Об освобождении Угледара стало известно 3 октября. Командир штурмового отряда с позывным Саваль указал на то, что военнослужащих ВСУ кидали в бой без тренировок, а стрелок штурмового отряда с позывным Шип обратил внимание, что при подходе российских бойцов враги не отстреливаются и, если нет ничего белого, просто кричат, что не хотят воевать, поднимая руки.

Ранее попытку бежавших из Угледара украинских боевиков закрепиться на новых позициях под городом пресекли артиллеристы группировки российских войск «Восток» из Бурятии.

«Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают», — отметил 15 октября бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Тем временем расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи в курском приграничье и наносят огневое поражение технике и личному составу противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923306" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа гаубиц Д-30 группировки войск «Север» в курском приграничье

Соответствующие видеокадры оборонное ведомство обнародовало 17 октября. Подробности — в трансляции ИА Регнум.