Москва, 16 октября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 350 боевиков и два танка. Об этом 16 октября сообщило Министерство обороны России.

Diego Herrera/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 350 человек, уничтожены: 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились за это время пяти минометов и семи автомобилей, шесть украинских боевиков сдались в плен.

Как передавало ИА Регнум, украинский блогер Анатолий Шарий вечером 15 октября сообщил, что напавшим на приграничье Курской области боевикам ВСУ дали приказ готовиться к отступлению на контролируемую Киевом территорию. При этом он не сообщил каких-либо подробностей и не указал свои источники информации.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 14 октября заявил, что армия России с начала августа освободила от украинских боевиков около половины временно захваченной ими территории курского приграничья. Он добавил, что ВСУ теряют большое количество личного состава и западной военной техники на курском направлении.