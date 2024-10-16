Брянск, 17 октября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Брянской областью, сообщил 17 октября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его информации, в результате действий ВСУ никто не пострадал. Также не было зафиксировано каких-либо разрушений. К местам падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 октября российские военные обезвредили над территорией Брянской области по меньшей мере 12 БПЛА украинских войск. 17 октября Богомаз проинформировал, что сапёры обезвредили в Севском районе Брянской области авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 кг тротила. Губернатор поблагодарил за эту работу поблагодарил сотрудников Росгвардии и МЧС России, а также военнослужащих группировки войск ВС РФ «Брянск».