Севский район, Брянская область, 16 октября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Российские сапёры обезвредили авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 кг тротила в Севском районе Брянской области, сообщил 16 октября глава региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня на территории Севского района был обезврежен авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил сотрудников Росгвардии, МЧС России, военнослужащих группировки войск «Брянск» за обезвреживание опасного устройства. Он также отметил профессиональные действия органов районной администрации, которые оперативно эвакуировали жителей прилегающих улиц.

Богомаз подчеркнул, что ранений людей и разрушения объектов удалось избежать. По словам губернатора, эвакуированные жители уже вернулись в свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта силы противовоздушной обороны России сбили в небе над Брянской областью баллистическую ракету С-200 украинской армии. Никто не пострадал.