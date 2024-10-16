Москва, 17 октября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Двух мужчин, не вставших вовремя на воинский учет, лишили приобретенного российского гражданства. Об этом 16 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет. Обязанности по воинскому учету

Волк напомнила, что каждый натурализованный гражданин России должен встать на воинский учет в течение двух недель, в соответствии с российским законодательством. Если он не исполнит эту обязанность, его ждёт наказание.

«Так, мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет», — отметила Волк.

Полицейские совместно с военным комиссариатом Москвы выявили двух мужчин, не вставших вовремя на воинский учёт. У нарушителей изъяты и признаны недействительными российские паспорта. Теперь мужчины обязаны покинуть Россию, так как у них нет законных оснований находиться на её территории.

Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе в Санкт-Петербурге примерно 100 иностранных граждан решили заключить контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы.

Следователи совместно с представителями других ведомств провели масштабный рейд на Сенном рынке и территории Апраксиного двора, в результате которого проверили документы более чем у 600 граждан, в том числе иностранных. По итогам рейда более 150 человек были доставлены в военкоматы для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Документ также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им российского паспорта.