Санкт-Петербург, 6 октября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. После профилактического рейда на Сенном рынке и Апраксином дворе в Санкт-Петербурге примерно 100 иностранных граждан решили заключить контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы, сообщили 5 октября в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

Иван Шилов ИА Регнум

«На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы в военкоматах не менее 100 лиц изъявили желание поступить на военную службу по контракту…» — уточнило городское подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

В СК РФ отметили, что лица, изъявившие желание служить, уже проходят соответствующие процедуры, включая медицинские осмотры. Также в управлении ведомства написали, что власти приняли меры по лишению гражданства РФ одного из мигрантов, который не захотел вставать на воинский учет. Подчёркивается, что он получил российский паспорт недавно.

Ранее следователи совместно с представителями других ведомств провели масштабный рейд на Сенном рынке и территории Апраксиного двора, в результате которого проверили документы более чем у 600 граждан, в том числе иностранных. По итогам рейда более 150 человек были доставлены в военкоматы для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома. Он выразил мнение, что соответствующие службы и ведомства должны продумать механизм того, как синхронизировать одновременное получение паспорта гражданина и постановку на воинский учёт.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Документ также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им российского паспорта. Для этого в документе предусмотрена обязанность органов МВД предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство РФ.

12 сентября стало известно, что МВД России запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. В министерстве пояснили, что приступили к реализации положений законов о военной службе и гражданстве, предусматривающих лишение гражданства для лиц, которые натурализовались, но не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учёт.