Москва, 16 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы возводят три образовательных объекта по договорам участия девелоперов в развитии инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Благодаря договорам участия с инвесторами на северо-востоке столицы появится 1475 школьных и 200 дошкольных мест», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

В Марьиной Роще появится образовательный объект на 650 мест. В Останкинском районе построят детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников. Работы по возведению зданий планируется завершить в 2025 году. После завершения строительства девелоперы передадут объекты в собственность города.

Все здания возводят в шаговой доступности от жилых домов, чтобы сократить дорогу для детей. Учреждения становятся важной частью социальной инфраструктуры в районах, где ведётся активное строительство жилых домов, в числе которых и объекты по реновации.

Руководитель московского Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал на функциональность возводимых школ и детсадов. По его словам, там предусмотрены не только специализированные кабинеты, но и пространства для творческого развития детей. В школе в Останкинском районе оборудуют инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, а также мастерскую акварельной живописи и рисунка.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве возле станций МЦК, МЦД и БКЛ построят более 70 школ и детсадов. Они будут рассчитаны более чем на 10 тыс. воспитанников и 23 тыс. учеников. Точное их количество определят после утверждения всех проектов комплексного развития территорий. В настоящее время согласованы 12 площадок, на которых построят 20 учреждений.