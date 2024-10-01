Москва, 1 октября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Москве предусматривают строительство более 70 школ и детсадов около станций Московского центрального кольца (МЦК), Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил 1 октября заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

«Планируется возвести 72 объекта образования общей площадью свыше 480 тыс. кв. м. Они будут рассчитаны более чем на 10 тыс. воспитанников и 23 тыс. учеников», — процитировала его пресс-служба администрации мегаполиса.

Новые социальные объекты построят во всех административных округах Москвы. Точное их количество определят после утверждения всех проектов развития территорий. В настоящее время согласованы 12 площадок, на которых построят 20 учреждений.

По программе КРТ в столице создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На освобождённых от старых застроек территориях проглатывают дороги, возводят жилье и инфраструктуру. Всего в работе находится 236 проектов общей площадью более 3,1 тыс. га.