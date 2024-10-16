Москва, 16 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Резиденты кластера «Ломоносов» за полтора года его существования инвестировали в научно-исследовательскую и конструкторскую работу 2,9 млрд рублей. Об этом 16 октября в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Уже сегодня в «Ломоносове» открыты лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний столицы. Более двух тысяч инженеров, ученых, исследователей и разработчиков трудятся над проектами в стратегически важных областях — это информационные и промышленные технологии, биомедицина, экология, робототехника, транспорт, микроэлектроника», — отметил градоначальник.

Мэр Москвы выделил ряд особенно ярких проектов. В их числе, например, АО «Корпорация Попов Радио», разрабатывающая технологии производства кварцевых тиглей — специальных ёмкостей для выращивания монокристаллов кремния. Материал широко применяется в продуктах микроэлектроники и солнечной энергетики.

АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» занимается исследованием безопасности информационных технологий. Резиденты разрабатывают решения по информационной безопасности. А в июне этого года в тестовом режиме заработал национальный сервис «Мультисканер», позволяющий проверять файлы на наличие вирусов.

ООО «ТПС» разрабатывает и производит оборудование на базе суперконденсаторов и литийионных батарей. Они применяются для защиты промышленного и ИТ-оборудования от скачков напряжения. Системы на базе этих устройств используются в отечественном автомобилестроении, энергетике и нефтедобыче, как источники бесперебойного питания.

Разработанное ООО «Т8 НТЦ» телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи позволяет передавать терабайты данных в секунду на тысячи километров. Решения используются российскими операторами связи, ИТ-компаниями, финансовыми организациями и промышленными предприятиями.

Разработкой микробного препарата для утилизации углеводородных загрязнений в арктических морях занимается ООО «Арктический научный центр». Способ является эффективным и экологически безопасным. В основу препарата легли уникальные штаммы холодолюбивых микроорганизмов, питающиеся углеводородом. Специалисты компании уже получили патенты на 29 штаммов микроорганизмов. А длительные лабораторные исследования препарата подтвердили его безопасность для человека и животных.

Ранее Собянин заявил, что кластер «Ломоносов» занял ведущую роль в развитии импортозамещения. Он уточнил, что на высокотехнологичных производствах трудятся более 2 тыс. человек, а выручка компаний в 2023 году превысила 11 млрд рублей.

Строительство научно-технологической долины МГУ «Воробьёвы горы», куда входит и кластер «Ломоносов», началось в 2021 году. Первыми резидентами кластера «Ломоносов» стали в 2022 году «Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова», ООО «Морской центр», ООО «НПП «Центр перспективных технологий», ООО «Уайт Инновейшн» (группа компаний White Product Group) и Inwave (ООО «Микроволновая электроника»).