Москва, 24 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Москве первые пять инновационных компаний получили статус резидентов кластера «Ломоносов» — первого кластера будущего инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета «Воробьевы горы», сообщается на портале мэра столицы.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ. Москва

Первых резидентов инновационного кластера «Ломоносов» представил мэр Сергей Собянин. Это ООО «Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова», ООО «Морской центр», ООО «НПП «Центр перспективных технологий», ООО «Уайт Инновейшн» (группа компаний White Product Group) и Inwave (ООО «Микроволновая электроника»)

По его словам, о своей заинтересованности заявили уже более 180 компаний. Планируется, что до конца 2022 года кластер «Ломоносов» будет полностью заполнен резидентами.

Сейчас в районе Раменки возводятся три из девяти будущих кластеров ИНТЦ. Первый из них — «Ломоносов» — будет сдан в эксплуатацию уже в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) «Воробьёвы горы» началось в январе 2021 года.

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