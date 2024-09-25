Москва, 25 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Кластеру «Ломоносов» Московского государственного университета отведена ведущая роль в развитии импортозамещения, сообщил 25 сентября в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, новое здание научной долины МГУ стало домом для самых перспективных инноваций в Москве. На площадке, оператором которой выступает Московский инновационный кластер, созданы все необходимые условия для работы высокотехнологичных компаний.

«Резиденты кластера, а такой статус уже имеют более 60 компаний, с 2023 года разрабатывают и производят высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности», — отметил Собянин.

Он уточнил, что на высокотехнологичных производствах трудятся более 2 тыс. человек, а выручка компаний в 2023 году превысила 11 млрд рублей.

Компании могут подключаться ко всей инновационной экосистеме столицы, в том числе «Академии инноваторов». Этот проект помогает предпринимателям пройти путь от идеи до стартапа.

Собянин рассказал о некоторых разработках резидентов, успешно конкурирующих с отечественными и зарубежными аналогами. Среди них производитель контроллеров «Адаптто», инновационные фильтры «Аэролайф», а также вычислительная платформа «Симург» — первое в России программное обеспечение для разработки лекарств.

Компания «Микроволновая электроника» (INWAVE), добавил мэр, производит контрольно-измерительное оборудование, системы беспроводной связи и антенны. Технология SplitMultiSeis от компании «Сплит» помогает проводить высококачественные сейсмические исследования на суше и на море, а ООО «ТСЗП» разрабатывает и внедряет технологии наплавки и напыления защитных покрытий из металлов, керамики и металлокерамики.

Инновационные технологии ремонта и упрочнения элементов горячего тракта турбин General Electric, Siemens, Ansaldo и других позволили успешно заместить зарубежные аналоги. Только за последний год для московских предприятий восстановили около 300 газотурбинных деталей и провели пять научно-исследовательских работ (НИР) по разработке импортозамещающих технологий, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, строительство научно-технологической долины МГУ «Воробьёвы горы», куда входит и кластер «Ломоносов», началось в 2021 году. Первыми резидентами кластера «Ломоносов» стали в 2022 году «Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова», ООО «Морской центр», ООО «НПП «Центр перспективных технологий», ООО «Уайт Инновейшн» (группа компаний White Product Group) и Inwave (ООО «Микроволновая электроника»).